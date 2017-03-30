Сумщина готовит новую волну стажеров для Германии Представители программы подготовки управленческих кадров «Fit for partnership with Germany» («Готовы к сотрудничеству с Германией») представили ее предпринимателям региона и пригласили собравшихся к участию в стажировке в Германии в 2017 году.

Инициированная Федеральным министерством экономики и энергетики (BMWi) Программа подготовки управленческих кадров является элементом внешнеэкономической политики Германии. Под девизом «Fit for Partnership with Germany» («Готовы к сотрудничеству с Германией») проводится обучение руководителей предприятий и организаций из 18 стран с целью налаживания контактов и взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями Германии. Финансирование Программы осуществляется из бюджета Федерального министерства экономики и энергетики (BMWi).

С начала реализации Программы в Украине, в ней приняли участие 52 предприниматели из Сумской области. Двое из них прошли стажировку уже в этом году. Еще 10 планируют присоединиться.

По словам руководителя проектного офиса немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) в Украине Светланы Степащенко, Программа является элементом внешнеэкономической политики Германии и путем стажировок в Германии способствует выходу украинских предприятий на международные рынки, повышению квалификации украинских менеджеров через получение ими новых компетенций в сферах ведения бизнеса с немецкими и другими иностранными партнерами, ведение переговоров с представителями других стран и т.п.

«Программа уникальна тем, что создает взаимовыгодное ситуацию для всех участников. Выигрывают и немецкие предприятия. Во время пребывания в Германии предприниматели знакомятся с потенциальными партнерами, создают доверительные отношения - фундамент для долгосрочного делового сотрудничества. Предприятие, которое направляет своего сотрудника для участия в Программе, также получает пользу от новых контактов, знаний и профессиональных навыков специалиста. Результатом становится укрепление и расширение экономических связей между странами-партнерами, в частности между Украиной и Германией», - рассказала Светлана Степащенко.