«Барса» обыграла харьковчан

Для обеих команд это был сверхпринципиальный поединок. Ведь «Барса» после 11-го тура занимала третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. У харьковчан было на очко больше, и они занимали второе место. Напомним, что в третьем туре этого чемпионата «Барса» в гостях минимально одолели «олимпийцев» 0:1.
Матч оказался очень напряженным для обеих команд, а вот для болельщиков это был зрелищный поединок. Множество атак продемонстрировали каждая из команд. Стойки и перекладины спасали ворота гостей и хозяев. Также на высоте были и вратари команд, которые сделали невероятное количество сейвов. Однако мяч упорно не хотел идти в ворота.
В итоге единственный мяч с пенальти на 86-ой минуте забил сумчанин Николай Бужин.
Таким образом «Барса» набрала 23 очка и вышла на второе место в турнирной таблице. Первое место за командой «Черкасский Днепр», - в их активе 30 очков. В спину нашим ребятам дышат сверстники из одесской «Жемчужины» с 22 очками.
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