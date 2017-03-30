Перечень товаров, продажа которых запрещена без использования РРО С 8 мая 2017 предприниматели - единщики 1-3 групп обязаны проводить продажу сложных бытовых товаров исключительно через зарегистрированные надлежащим образом регистраторы расчетных операций (РРО).

Группы технически сложных бытовых товаров утверждены постановлением Кабмина от 16.03.2017 №231. Указанная информация опубликована 7 апреля 2017 в газете «Урядовый курьер» №66, - сообщают в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы.

В перечень групп технически сложных бытовых товаров, реализация которых должна производиться исключительно с применением РРО, вошли 292 товарные позиции. Перечень содержит 8 групп и 53 подгруппы:

1) Группа 73 «Изделия из черных металлов» - 6 товарных позиций;

2) Группа 84 «Реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части» - 132;

3) Группа 85 «Электрические машины, оборудование и их части; аппаратура для записи и воспроизведения звука, телевизионная аппаратура для записи и воспроизведения изображения и звука, их части и принадлежности» - 106;

4) Группа 87 «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование» - 9;

5) Группа 90 «Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные; медицинские или хирургические; их части и принадлежности» - 27;

6) Группа 91 «Часы всех видов и их части» - 2;

7) Группа 92 «Музыкальные инструменты; их части и принадлежности» - 1;

8 ) Группа 95 «Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности» - 9.

Следует добавить, что постановлением №231 внесены изменения в Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2002 № 506.

Ознакомиться с постановлением КМУ №231 вы можете по ссылке.