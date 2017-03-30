Сумское НПО поздравило ветеранов предприятия с Пасхой Страстная неделя на протяжении многих лет проходит в ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» под знаком благотворительности. Именно на предпасхальные дни приходится проведение акции милосердия, ориентированной на одиноких ветеранов производства.

«Воскресение Господне – это семейный праздник, когда близкие собираются вместе и делят между собой радость. Однако в силу определенных обстоятельств почувствовать удовольствие от общения с дорогими людьми могут не все. Чтобы хотя бы как-то скрасить одиночество пенсионеров, которые отдали объединению весомую часть жизни, засвидетельствовать им свое уважение, каждый раз предприятие специально для них собирает пасхальные наборы», – говорит один из координаторов социального проекта, представитель профсоюза «Машметалл» Сергей Чирва.

Собственно, Сумское НПО порадовало машиностроителей, находящихся на заслуженном отдыхе, несколькими видами круп, макаронными изделиями, мукой, растительным маслом и т.п. Не забыли и о том, без чего трудно представить традиционный пасхальный стол, – вкусных куличах. В целом, тепло сердец и продуктовые наборы заводчане подарили почти полтысячи старших коллег.

Посетили они, в частности, семидесятилетнюю Веру Вишневскую, которая была рада видеть на пороге своего дома дорогих гостей. Ей есть что вспомнить и о чем рассказать, ведь она проработала на предприятии около 40 лет, занимаясь вопросами организации труда и заработной платы. Несмотря на почтенный возраст, женщина не растеряла оптимизм и продолжает активную деятельность. Скооперировавшись с соседкой, ухаживает за клумбами у подъезда, не жалеет усилий ради помощи воинам АТО, передавая им домашнюю консервацию, и, конечно же, не разрывает связи с объединением.

«Спасибо, что не забываете», – с таких слов началась встреча с еще одной участницей акции Зинаидой Дачко, которая недавно отметила 80-й день рождения. Женщина почти три десятилетия была заводчанкой, занималась изготовлением товаров народного потребления. Теперь о годах, проведенных Зинаидой Трофимовной за станком, напоминают старые фотографии, а также множество грамот и медалей.

Традиция проведения акций милосердия прочно закрепилась в деятельности Сумского НПО. Благотворительные мероприятия для ветеранов производства ежегодно проводятся в преддверии Пасхи и Дня человека пожилого возраста.

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