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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пиротехники уничтожили два устаревших артснаряда

В течение 12 апреля на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили два артиллерийских снаряда калибра 152 и 100 мм.

Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены на территории Раменского и Кролевецкого районов.

Первый устаревший боеприпас был накануне найден неподалеку с. Хмелев Роменского района местными жителями в поле в 1 км от автодороги Конотоп - Ромны и в 3 км от жилых домов. Другой артснаряд - вблизи с. Спасское Кролевецкого района во время проведения полевых работ работниками местного агропредприятия. Подозрительный металлический предмет лежал у лесополосы на расстоянии 1 км от автодороги Кролевец - Конотоп и 2 км от жилых домов.

Спасатели отмечают, что боеприпасы времен войны, несмотря на размеры и значительный возраст, крайне опасны. Встретить их можно в разных местах. В таких случаях необходимо быть крайне осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его изъять и перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильным и радиосвязью - это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти, полиции или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните: работы по обезвреживанию боеприпасов времен войны могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям!

Общество Боеприпасы

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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