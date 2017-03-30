Патрульные задержали сумчанина, который повредил чужое авто 10 апреля, около 22 часов, инспекторы получили сообщение о мужчине, который стоит на капоте автомобиля Kia, припаркованном на улице Интернационалистов.

Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили незнакомца, который сидел на капоте легковушки, и заявителя рядом с ним.

Заявитель пояснил, что увидел, как неизвестный наносит механические повреждения автомобилю. Когда он сделал ему замечание, последний сообщил, что является владельцем авто, так что делает, что ему заблагорассудится.

Стражи порядка сняли мужчину с авто. По имеющимся базами инспекторы установили настоящего владельца транспортного средства, который впоследствии прибыл к своему автомобилю.

Патрульные доставили поклонника чужих автомобилей в Сумское отделение полиции.