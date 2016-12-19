На Роменщине стреляли по сумскому грузовику Роменские полицейские открыли уголовное производство в отношении 36-летнего жителя района, который из охотничьего ружья произвел несколько выстрелов по кабине грузового автомобиля.

Ночью в Роменский отдел полиции от 47-летнего сумчанина, который находился на территории района по делам, поступило сообщение о стрельбе. Мужчина рассказал: что неизвестный только что обстрелял его автомобиль, припаркованный на ночь в центре одного из сел района. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили: в грузовик сделано несколько выстрелов, в результате которых поврежден радиатор, лобовое стекло, боковое зеркало заднего вида и полностью рассыпалось стекло водительской двери.

В дальнейшем, в ходе опроса самого заявителя, его коллеги и вероятных свидетелей, было выяснено, что за несколько часов до стрельбы между водителями и местными жителями произошел конфликт. Приехав в район по делам, сумчане не успели решить все рабочие вопросы, поэтому остались в селе до утра. Поужинав в местном кафе, они вернулись к своим машинам, у которых, собственно, и возник конфликт с одним из местных жителей. Через минуту к спору присоединился еще один прохожий. Словесная ссора закончилась потасовкой, и все ее участники разошлись каждый в свою сторону. А уже через некоторое время заявитель, который как раз отошел от своей машины, услышал громкие выстрелы. Когда же вернулся, то увидел, что его грузовик обстреляли.

Личность неизвестного «стрелка» правоохранители установили довольно быстро - им оказался 36-летний житель соседнего села. Злоумышленника нашли дома, там же полицейские обнаружили и изъяли и незарегистрированное ружье.

Оправдываясь, мужчина объяснил, что таким образом решил «проучить» неместных. После окончания спора он пошел домой за ружьем, которое когда-то нашел во время прогулки за селом. Близко к машине не подходил, стрелял с другой стороны дороги.

В отношении подозреваемого следователи открыли уголовные производства по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до семи лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.