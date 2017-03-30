В Сумах военный КрАЗ чуть не раздавил легковушку Сегодня, 13 апреля, на улице Линейной в сумах столкнулись военный «КрАЗ» и легковой автомобиль «Дачиа Логан».

После аварии грузовик отделался всего лишь с поврежденной фарой, а вот легковушке смяло две правые двери. По предварительной информации, водитель «Дачиа» не заметил грузовик «КрАЗ», который ехала по главной дороге. Патрульные выясняют причины и обстоятельства происшествия, пишет СТС.