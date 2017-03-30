В Сумах военный КрАЗ чуть не раздавил легковушку

После аварии грузовик отделался всего лишь с поврежденной фарой, а вот легковушке смяло две правые двери. По предварительной информации, водитель «Дачиа» не заметил грузовик «КрАЗ», который ехала по главной дороге.
Патрульные выясняют причины и обстоятельства происшествия, пишет СТС.
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