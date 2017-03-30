В Сумах столкнулись КРАЗ и ГАЗель На проспекте Лушпы, рядом с перекрестком с улицей Харьковская, произошло ДТП с участием автомобилей ГАЗель и КРАЗ.

К последнему была прицеплена крупногабаритная крановая установка. На месте происшествия работал отряд патрульной полиции, который выяснял обстоятельства столкновения и законность перевозки этого груза, пишет 0542.ua.

«Столкновение произошло примерно в 9.20. Водитель автомобиля КРАЗ, двигаясь с двумя прицепами, во время перестраивания в другую линию не убедился в безопасности маневра. В результате этого допустил столкновение с автомобилем ГАЗ. На водителя КРАЗа оформили админпротоколы по ст. 124 (совершение ДТП) и по ст. 132.1 (нарушение правил проезда габаритных транспортных средств)» - сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции г. Сумы Олег Сологуб.