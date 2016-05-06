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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Роменчанин наловил рыбы на 14 тысяч штрафа

9 апреля главным государственным инспектором Сумырыбоохраны был задержан житель г. Ромны.

Гражданин на р. Сула ловил рыбу запрещенным орудием лова - преобразователем электричества от аккумуляторной батареи с подхваткой.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составил более 14 тыс. грн. Нарушитель выловил рыбы в количестве линь - 7 шт., окунь - 3 шт., плотва - 87 шт., щука - 17 шт. общим весом 11 кг.

Относительно вышеупомянутого лица составлен протокол по ч.4 ст.85 КУоАП, который направлен в Роменский горрайсуд для решения вопроса о привлечении нарушителя к ответственности в порядке действующего законодательства.

Право Сумырыбоохрана

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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