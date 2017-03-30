Юные чаркащане выиграли «Весну на «Барсе» 10-12 апреля в Сумах проходил футбольный турнир «Весна на «Барсе».

Восемь команд за три дня сыграли в круговом турнире, который определил победителей и призеров. Золотые награды получила команда ФК «Черкассы». Второе место заняла команда «ДЮСШ» (Глухов). Третье место в активе у ФК «Нефтяник» (Ахтырка). Дальше - ФК «Явор» (Краснополье), «Барса-1» (Сумы), ФК «Ворскла» (Полтава), «Барса-2» (Сумы) и «КРДЮСШ» (Кролевец).

Победители получили медали, кубки и грамоты.

Индивидуальные награды получили:

лучший защитник - Захарченко Владислав (ФК «Черкассы»);

лучший нападающий - Хильгора Вадим (ФК «Явор» Краснополье);

лучший бомбардир - Якименко Дмитрий («ДЮСШ» Глухов);

лучший вратарь - Бобошко Денис ( «Барса-1» Сумы);

лучший игрок - Тур Владислав («ДЮСШ» Глухов).