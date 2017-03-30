Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14202

Юные чаркащане выиграли «Весну на «Барсе»

10-12 апреля в Сумах проходил футбольный турнир «Весна на «Барсе».

Восемь команд за три дня сыграли в круговом турнире, который определил победителей и призеров. Золотые награды получила команда ФК «Черкассы». Второе место заняла команда «ДЮСШ» (Глухов). Третье место в активе у ФК «Нефтяник» (Ахтырка). Дальше - ФК «Явор» (Краснополье), «Барса-1» (Сумы), ФК «Ворскла» (Полтава), «Барса-2» (Сумы) и «КРДЮСШ» (Кролевец).

Победители получили медали, кубки и грамоты.

Индивидуальные награды получили:

лучший защитник - Захарченко Владислав (ФК «Черкассы»);

лучший нападающий - Хильгора Вадим (ФК «Явор» Краснополье);

лучший бомбардир - Якименко Дмитрий («ДЮСШ» Глухов);

лучший вратарь - Бобошко Денис ( «Барса-1» Сумы);

лучший игрок - Тур Владислав («ДЮСШ» Глухов).

Спорт Футбол ФЦ «Барса»

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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