Юные чаркащане выиграли «Весну на «Барсе»

Восемь команд за три дня сыграли в круговом турнире, который определил победителей и призеров. Золотые награды получила команда ФК «Черкассы». Второе место заняла команда «ДЮСШ» (Глухов). Третье место в активе у ФК «Нефтяник» (Ахтырка). Дальше - ФК «Явор» (Краснополье), «Барса-1» (Сумы), ФК «Ворскла» (Полтава), «Барса-2» (Сумы) и «КРДЮСШ» (Кролевец).
Победители получили медали, кубки и грамоты.
Индивидуальные награды получили:
лучший защитник - Захарченко Владислав (ФК «Черкассы»);
лучший нападающий - Хильгора Вадим (ФК «Явор» Краснополье);
лучший бомбардир - Якименко Дмитрий («ДЮСШ» Глухов);
лучший вратарь - Бобошко Денис ( «Барса-1» Сумы);
лучший игрок - Тур Владислав («ДЮСШ» Глухов).
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