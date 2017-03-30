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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47176

Сумчанка сбила пенсионерку

Авария произошла в Сумах на улице Барановской.

Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор.

Под колесами автомобиля «Geely» оказалась 69-летняя жительница Сум. Сбила пешехода 33-летняя сумчанка, которая в это время была за рулем иномарки.

На место происшествия сразу прибыли правоохранители и скорая. Пострадавшую с перелом правого бедра госпитализировали в Сумскую областную клиническую больницу.

Полицейские открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства произошедшего. За состоянием здоровья пенсионерки наблюдают врачи.

Право Дтп

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