Сумчанка сбила пенсионерку Авария произошла в Сумах на улице Барановской.

Об этом сообщают в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор.

Под колесами автомобиля «Geely» оказалась 69-летняя жительница Сум. Сбила пешехода 33-летняя сумчанка, которая в это время была за рулем иномарки.

На место происшествия сразу прибыли правоохранители и скорая. Пострадавшую с перелом правого бедра госпитализировали в Сумскую областную клиническую больницу.

Полицейские открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства произошедшего. За состоянием здоровья пенсионерки наблюдают врачи.