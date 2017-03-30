В Сумах определили самых танцующих студентов

Участие приняли команды из СумГУ, СумГПУ, СНАУ, Сумского стройколледжа, машколледжа СумГУ и Сумского колледжа пищевой промышленности. По словам организаторов мероприятия в этом году StudDance стал самым массовым по сравнению с предыдущими годами.
Все команды были очень активными, их выступления были очень зрелищными. У каждого танца была своя идея.
Поддержать свое учебное заведение пришло немало студентов. Был проведен конкурс на лучшую поддержку. Так, медали лучших болельщиков получили студенты Сумского колледжа пищевой промышленности и СНАУ.
Призерами в разных номинациях стали:
- самая энергичная команда – СумГУ;
- самая ритмичная команда – СумГПУ;
- самое дружное учебное заведение – СНАУ;
- самая эмоциональная команда – стройколлдеж;
- самая синхронная команда – МК СумДУ;
- самая оригинальная постановка – СКПП.
А победителями StudDance-2017 стали команды Сумского национального аграрного университета и Сумского строительного колледжа.