В Сумах определили самых танцующих студентов 12 апреля в легкоатлетическом манеже состоялся конкурс между танцевальными командами колледжей и университетов города Сумы StudDance.

Участие приняли команды из СумГУ, СумГПУ, СНАУ, Сумского стройколледжа, машколледжа СумГУ и Сумского колледжа пищевой промышленности. По словам организаторов мероприятия в этом году StudDance стал самым массовым по сравнению с предыдущими годами.

Все команды были очень активными, их выступления были очень зрелищными. У каждого танца была своя идея.

Поддержать свое учебное заведение пришло немало студентов. Был проведен конкурс на лучшую поддержку. Так, медали лучших болельщиков получили студенты Сумского колледжа пищевой промышленности и СНАУ.

Призерами в разных номинациях стали:

- самая энергичная команда – СумГУ;

- самая ритмичная команда – СумГПУ;

- самое дружное учебное заведение – СНАУ;

- самая эмоциональная команда – стройколлдеж;

- самая синхронная команда – МК СумДУ;

- самая оригинальная постановка – СКПП.

А победителями StudDance-2017 стали команды Сумского национального аграрного университета и Сумского строительного колледжа.