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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05196

Российские спецслужбы на границах осуществляют провокации против украинцев

ФСБ России совместно с пограничниками осуществляют провокации в отношении граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Как рассказал глава ГПСУ Олег Слободян, сотрудники ФСБ совместно с пограничниками региональных пограничных управлений в российских пунктах пропуска периодически совершают провокации в отношении граждан Украины под видом проверки службы пограничных и таможенных нарядов.

Используя административное влияние, давление и угрозы, российские силовики заставляют граждан Украины перемещать через границу так называемые «учебные закладки» в виде гранат, боеприпасов и т.п., которые им предоставляются уже на территории РФ перед российским пунктом пропуска, – сообщили в Госпогранслужбе.

Слободян добавил, что такие действия российских спецслужб, расцениваются как предпосылки к провокациям.

«Они могут привести к созданию конфликтных ситуаций на украино-российской границе в виде срежиссированных задержаний российскими силовиками граждан Украины якобы за попытки ввоза в РФ запрещенных предметов, в том числе оружия и боеприпасов», – подчеркнул глава ГПСУ.

Право Граница ФСБ

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