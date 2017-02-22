Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:23191

Главу Липоводолинской РГА осудили за коррупцию

Руководителя Липоводолинской райгосадминистрации признали виновным в совершении админнарушения, связанного с коррупцией.

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области ДЗЭ НП Украины выявлен факт нарушения руководителем одной из районных государственных администраций Сумщины ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, установленных ст. 25 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Так, задержанный, выполняя свои служебные обязанности, больше года одновременно был основателем и директором частного общества. По данному факту составлен административный протокол о правонарушении, связанное с коррупцией, по ч. 2 ст. 172-4 КУоАП и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры области Андрей Байдак, решением суда руководителя районной государственной администрации признано виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, и наложено взыскание в виде штрафа на сумму 5100 грн.

На указанное решение в течение 10 дней могу быть подана апелляционная жалоба, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как стало известно «Данкору», речь идет о вр. и.о. главы Липоводолинской РГА Виталии Давыденко.

Право Коррупция

По тематике

Вчера 14:53

Экс-главврача Ахтырской психбольницы уличили в коррупции

Бывшего руководителя психиатрической больницы признали виновным в совершении админнарушения, связанного с коррупцией....

29.03.2017 11:14

На Сумщине депутат отказался от брата, но это ему не помогло в суде

Хотя в суде брат и отказался от брата, прокуратура довела их родственные связи, одному из них придется заплатить 6800 грн....

06.03.2017 11:45

Главный дорожник Сум объяснил, почему его назвали коррупционером

Директор КП «Дорремстрой» рассказал свое видение, почему прокуратура назвала его коррупционером....

24.02.2017 17:47

Главного сумского дорожника оштрафовали за коррупционные действия

Директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеру признано виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией....

22.02.2017 08:59

Мэра Сум вызвали в суд в деле о коррупции

Такое решение было принято на заседании суда по делу директора КП«Дорремстрой» Александра Вегеры....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.