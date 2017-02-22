Главу Липоводолинской РГА осудили за коррупцию

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области ДЗЭ НП Украины выявлен факт нарушения руководителем одной из районных государственных администраций Сумщины ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, установленных ст. 25 Закона Украины «О предотвращении коррупции».
Так, задержанный, выполняя свои служебные обязанности, больше года одновременно был основателем и директором частного общества. По данному факту составлен административный протокол о правонарушении, связанное с коррупцией, по ч. 2 ст. 172-4 КУоАП и направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры области Андрей Байдак, решением суда руководителя районной государственной администрации признано виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, и наложено взыскание в виде штрафа на сумму 5100 грн.
На указанное решение в течение 10 дней могу быть подана апелляционная жалоба, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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