Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34130

На Сумщине пограничники задержали браконьеров

Сегодня утром в Сумском районе пограничники отдела «Юнаковка» Сумского отряда вместе с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2017» и профилактических мероприятий «Нерест» задержали трех нарушителей пограничного режима, которые осуществляли незаконный лов рыбы.

В ходе реализации заранее полученной оперативниками информации о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд в нескольких метрах от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Алексеевка и российским Троицкое на побережье пруда «Золотаревка» остановил автомобиль марки «ВАЗ» украинской регистрации. В транспортном средстве находились трое граждан Украины, водитель и двое пассажиров. Последние не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

В ходе осмотра автомобиля пограничники обнаружили резиновую лодку, 29 запрещенных орудий для ловли рыбы (рыболовная сетка) и около 30 килограммов рыбы: карась, плотва, окунь и сазан. Мужчины признались правоохранителям в незаконном вылове рыбы.

О данном факте пограничники сообщили работникам государственной рыбоохраны, которые прибыв на место, провели изъятие водных биоресурсов, лодки и орудия лова, а также за нарушение правил рыболовства составили на всех трех правонарушителей административные протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

40-, 41- и 47-летний мужчины были доставлены в пограничное подразделение для составления административных материалов по ст. 202 (нарушение пограничного режима или режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины). Кроме этого, в компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.

Право Браконьерство Пограничники

По тематике

Вчера 08:58

Пограничники обнаружили прицеп, украденный в Бразилии

Утром 11 апреля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили два прицепы к грузовым автомобилям,...

11.04.2017 16:46

Россиянин пытался подкупить пограничников

Пограничники Сумщины в очередной раз зафиксировали попытку втягивания персонала в противоправную деятельность....

11.04.2017 10:45

Пограничники обнаружили автомобили с несоответствием номеров

В минувшую субботу в пункте пропуска «Екатериновка» пограничники Сумского отряда обнаружили два транспортных средства украинской регистрации с несоответствием номеров....

07.04.2017 13:40

На Глуховщине пограничники задержали пустой УАЗик

Поздно вечером 6 апреля в Глуховском районе пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда пресекли попытку возможной противоправной деятельности на российско-украинской границе....

06.04.2017 15:12

Сумские пограничники изъяли «AUDI A6» у молдаванина

5 апреля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили автомобиль с признаками повреждения номера кузова....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.