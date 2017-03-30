На Сумщине пограничники задержали браконьеров Сегодня утром в Сумском районе пограничники отдела «Юнаковка» Сумского отряда вместе с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2017» и профилактических мероприятий «Нерест» задержали трех нарушителей пограничного режима, которые осуществляли незаконный лов рыбы.

В ходе реализации заранее полученной оперативниками информации о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд в нескольких метрах от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Алексеевка и российским Троицкое на побережье пруда «Золотаревка» остановил автомобиль марки «ВАЗ» украинской регистрации. В транспортном средстве находились трое граждан Украины, водитель и двое пассажиров. Последние не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

В ходе осмотра автомобиля пограничники обнаружили резиновую лодку, 29 запрещенных орудий для ловли рыбы (рыболовная сетка) и около 30 килограммов рыбы: карась, плотва, окунь и сазан. Мужчины признались правоохранителям в незаконном вылове рыбы.

О данном факте пограничники сообщили работникам государственной рыбоохраны, которые прибыв на место, провели изъятие водных биоресурсов, лодки и орудия лова, а также за нарушение правил рыболовства составили на всех трех правонарушителей административные протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

40-, 41- и 47-летний мужчины были доставлены в пограничное подразделение для составления административных материалов по ст. 202 (нарушение пограничного режима или режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины). Кроме этого, в компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.