В Сумах перекладывают европлитку, положенную в декабре 2016-го Дорожку, выложенную плиткой в декабре 2016 года при морозе до -10 градусов, сегодня начали перекладывать.

Об этом сообщает в фейсбуке депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков. «Хороших новостей подвезли - дорожку возле СКД, 4 перекладывают. Осталось выяснить, за чей счет?» - спрашивает депутат. Ранее он же сообщал, что ему стало известно, что дорожку делали сотрудники КП «Зеленстрой», а из-за того, что она пошла волнами после зимы, руководство предприятия получило выговор.