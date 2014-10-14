В Сумах перекладывают европлитку, положенную в декабре 2016-го

Об этом сообщает в фейсбуке депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков.
«Хороших новостей подвезли - дорожку возле СКД, 4 перекладывают. Осталось выяснить, за чей счет?» - спрашивает депутат.
Ранее он же сообщал, что ему стало известно, что дорожку делали сотрудники КП «Зеленстрой», а из-за того, что она пошла волнами после зимы, руководство предприятия получило выговор.
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