Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:01286

В Сумах перекладывают европлитку, положенную в декабре 2016-го

Дорожку, выложенную плиткой в декабре 2016 года при морозе до -10 градусов, сегодня начали перекладывать.

Об этом сообщает в фейсбуке депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков.

«Хороших новостей подвезли - дорожку возле СКД, 4 перекладывают. Осталось выяснить, за чей счет?» - спрашивает депутат.

Ранее он же сообщал, что ему стало известно, что дорожку делали сотрудники КП «Зеленстрой», а из-за того, что она пошла волнами после зимы, руководство предприятия получило выговор.

Общество Плитка

По тематике

В Сумах прошлогодняя плитка (не)пережила зиму
22.03.2017 16:12

В Сумах прошлогодняя плитка (не)пережила зиму

В прошлом году на ул. Соборной перекладывали плитку в местах наибольших луж....

30.11.2015 11:31

В Сумах решили отремонтировать Щербатик

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение проработать вопрос ремонта дорожного покрытия на центральных улицах города....

В Сумах рисуют рекордный орнамент вышиванки (видео)
18.05.2015 13:05

В Сумах рисуют рекордный орнамент вышиванки (видео)

Сегодня, 18 мая, начали рисовать орнамент украинской вышиванки прямо на плитке центральной улицы....

В Сумах снова кладут плитку в дворах
23.04.2015 16:19

В Сумах снова кладут плитку в дворах

Уже неделю подрядчики управления капитального строительства и дорожного хозяйства занимаются благоустройством дворов на пр. Курский....

В Сумах крадут плитку из сквера Федько
14.10.2014 10:00

В Сумах крадут плитку из сквера Федько

В сквере возле памятника Федько неизвестные разбирают уложенную несколько лет назад плитку....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.