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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07226

Руководитель Шосткинской колонии наладил канал поставок наркотиков

Работника Шосткинской исправительной колонии № 66 задержали во время занесения в колонию посылки с наркотиками.

Противоправную деятельность одного из руководителей исправительной колонии, который за деньги систематически передавал осужденным наркотики и психотропы, разоблачила в Шостке Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и сотрудниками пенитенциарной службы.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время заноса на территорию исправительного учреждения очередной «посылки» с каннабисом, ацетилированным опием и амфетамином. Чтобы избежать разоблачения, «оборотень» пытался закрыться в помещении колонии. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, сообщает пресс-група СБ Украины.

Право Наркотики Шостка Шосткинская исправительная колония

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