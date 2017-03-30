Руководитель Шосткинской колонии наладил канал поставок наркотиков

Противоправную деятельность одного из руководителей исправительной колонии, который за деньги систематически передавал осужденным наркотики и психотропы, разоблачила в Шостке Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и сотрудниками пенитенциарной службы.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время заноса на территорию исправительного учреждения очередной «посылки» с каннабисом, ацетилированным опием и амфетамином. Чтобы избежать разоблачения, «оборотень» пытался закрыться в помещении колонии. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, сообщает пресс-група СБ Украины.
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