Замом прокурора Сумщины стал Галаев

До этого г-н Галаев был начальником управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры Сумской области.
Родился Рустам Галаев в 1983 году в г. Сумы, в 2006 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в г. Харьков. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал с должности помощника прокурора Шевченковского района г. Киев, где и работал 7 лет. В течение 4 месяцев - прокурор отдела прокуратуры Сумской области, заместитель прокурора Сумского района. Более 7 месяцев занимал должность заместителя прокурора г. Сумы, почти год - прокурора Белопольского района.
Кроме того, на должность начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры Сумской области назначен советник юстиции Александра Глядчишин.
Начальником первого отдела процессуального руководства по уголовным производствах прокуратуры Сумской области назначен юрист 2-го класса Андрей Байдак.
На должность начальника отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры Сумской области назначен старший советник юстиции Владимир Ковтун, с должности руководителя Сумской местной прокуратуры он уволен по собственному желанию.
Исполняющим обязанности руководителя Сумской местной прокуратуры назначен младший советник юстиции Валерий Могильный, сообщает пресс-служба прокуратуры области.