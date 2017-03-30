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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Замом прокурора Сумщины стал Галаев

Как стало известно «Данкору», приказом Генерального прокурора Украины от 13 апреля 2017 года на должность заместителя прокурора Сумской области назначен старший советник юстиции Галаев Рустам Магомед-Шарипович.

До этого г-н Галаев был начальником управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры Сумской области.

Родился Рустам Галаев в 1983 году в г. Сумы, в 2006 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в г. Харьков. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал с должности помощника прокурора Шевченковского района г. Киев, где и работал 7 лет. В течение 4 месяцев - прокурор отдела прокуратуры Сумской области, заместитель прокурора Сумского района. Более 7 месяцев занимал должность заместителя прокурора г. Сумы, почти год - прокурора Белопольского района.

Кроме того, на должность начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры Сумской области назначен советник юстиции Александра Глядчишин.

Начальником первого отдела процессуального руководства по уголовным производствах прокуратуры Сумской области назначен юрист 2-го класса Андрей Байдак.

На должность начальника отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры Сумской области назначен старший советник юстиции Владимир Ковтун, с должности руководителя Сумской местной прокуратуры он уволен по собственному желанию.

Исполняющим обязанности руководителя Сумской местной прокуратуры назначен младший советник юстиции Валерий Могильный, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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