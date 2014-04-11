На Сумщине определили победителей детского конкурса по безопасности дорожного движения Комиссия, в состав которой вошли правоохранители и педагоги, определила победителей среди юных участников детского творческого конкурса.

Участие в конкурсе принимали мальчики и девочки со всей области, которые соревновались по трем возрастным категориям - от 5 до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет.

В адрес Управления превентивной деятельности ГУНП в Сумской области каждый день поступали рисунки, аппликации, фотографии и другие жанровые работы, которые вызывали не только восхищение талантом, креативностью и терпением юных авторов, но и волной положительных эмоций. Это изрядно усложнило работу жюри, в состав которого вошли сотрудники отдела УПД ГУНП в Сумской области, Управления патрульной полиции в городе Сумы и Департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации.

В конце концов, после долгих дебатов и обсуждений по итогам творческих соревнований были признаны победители и призеры. Ими стали:

В первой возрастной категории:

1-е место - Эскина Лиза, ДОУ № 21 «Волошка», Сумы;

2-е место - Морозов Серафим, ДОУ № 23, Сумы;

3-е место - Фомин Максим, Бурынская ООШ №3.

Во второй возрастной категории:

1-е место - Курочкина Арина, СОШ №23, Сумы;

2-е место - Бакаев Виталий, Глуховская школа-интернат;

3-е место - Бидоленко Тимур, Сумская ООШ №10.

В третьей возрастной категории:

1-е место - Мирошник Юлия, Ахтырская СШ №8;

2-е место - Рябченко Наталья, Сумская СШ №1;

3-е место - Пазий Денис, Первомайская СОШ.

Признанные лучшими девять работ юных художников областного этапа соревнований будут направлены для участия в финале Всеукраинского конкурса, который состоится в мае в Киеве, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.