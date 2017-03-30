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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:43187

Единщик собрался в отпуск. Платить ли налог за период отсутствия?

Плательщики единого налога первой и второй групп, которые не используют труд наемных работников, освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также на период болезни, подтвержденной копией листка нетрудоспособности, если заболевание продолжается 30 и более календарных дней (ст.295 Налогового кодекса Украины).

Информация о периоде ежегодного отпуска и сроках временной потери трудоспособности с обязательным приложением копии листка нетрудоспособности подается одновременно с заявлением в произвольной форме в контролирующий орган (ст.298 Налогового кодекса Украины).

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумах напоминают, что согласно ст.295 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 г. №2755-VI плательщики единого налога первой и второй групп уплачивают единый налог путем осуществления авансового взноса не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца. Указанная категория плательщиков может осуществить уплату единого налога авансовым взносом за весь налоговый период (квартал, год), но не позднее чем до конца текущего отчетного года.

Начисление авансовых взносов для плательщиков единого налога первой и второй групп осуществляется контролирующими органами на основании заявления такого плательщика единого налога по размеру выбранной ставки единого налога. При расчете учитываются заявления относительно периода ежегодного отпуска и / или заявления о сроке временной потере трудоспособности.

В инспекции акцентируют внимание на том, что Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» не содержит норм об освобождении предпринимателей - плательщиков единого налога от уплаты единого социального взноса на период пребывания в отпуске. Единый взнос уплачивается за этот период в полном объеме и на общих основаниях.

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