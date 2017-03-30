Шосткинец похитил могильную плиту для покойной матери Работая на частном предприятии, 41-летний мужчина похитил оттуда гранитную плиту стоимостью около 1000 гривен.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 42-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что с частного предприятия, которое предоставляет ритуальные услуги, неизвестный похитил гранитную плиту стоимостью около 1000 гривен.

Проведя ряд оперативных мероприятий, правоохранители установили причастность к краже одного из рабочих предприятия. Мужчину опросили, и он признался в содеянном.

По словам 41-летнего подозреваемого, похищенную вещь он собирался использовать в качестве памятника для установки на могилу умершей матери.

Правоохранители изъяли плиту и вернули ее владельцам. Уголовное производство открыто по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.