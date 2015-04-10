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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51109

Сумские школьники сажали деревья

Юные сумчане присоединились к акции «Посади свое дерево».

Совместно с работниками Сумского лесного хозяйства и представителями Сумской райгосадминистрации в ней приняли участие воспитанники ученического лесничества «Росток», педагоги Центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи и школы № 5.

Юные лесоводы озеленили 113 квартал Могрицкого лесничества. В течение дня 20 учеников высадили 3500 сеянцев дуба обыкновенного на площади 1 га.

Другие участники акции убрали рекреационную зону в урочище «Сосняк» и пропололи питомник растений.

После завершения работы лесники угостили детей вкусной кашей, чаем и сладостями.

Общество Лес

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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