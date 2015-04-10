Сумские школьники сажали деревья Юные сумчане присоединились к акции «Посади свое дерево».

Совместно с работниками Сумского лесного хозяйства и представителями Сумской райгосадминистрации в ней приняли участие воспитанники ученического лесничества «Росток», педагоги Центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи и школы № 5.

Юные лесоводы озеленили 113 квартал Могрицкого лесничества. В течение дня 20 учеников высадили 3500 сеянцев дуба обыкновенного на площади 1 га.

Другие участники акции убрали рекреационную зону в урочище «Сосняк» и пропололи питомник растений.

После завершения работы лесники угостили детей вкусной кашей, чаем и сладостями.