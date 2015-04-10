Сумские школьники сажали деревья

Совместно с работниками Сумского лесного хозяйства и представителями Сумской райгосадминистрации в ней приняли участие воспитанники ученического лесничества «Росток», педагоги Центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи и школы № 5.
Юные лесоводы озеленили 113 квартал Могрицкого лесничества. В течение дня 20 учеников высадили 3500 сеянцев дуба обыкновенного на площади 1 га.
Другие участники акции убрали рекреационную зону в урочище «Сосняк» и пропололи питомник растений.
После завершения работы лесники угостили детей вкусной кашей, чаем и сладостями.
В работу по посадке леса включились все без исключения 12 лесхозов Сумской области....
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко заявил, что не будет мириться с несанкционированной вырубкой леса в области....
Благоприятные погодные условия и качественная подготовка к началу весенних работ государственных предприятий Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства позволили...
Всеукраинська акция «Будущее леса в твоих руках», которая стартовала в Международный день леса 21 марта, подвела итоги....
Всеукраинская акция «Будущее леса в твоих руках», которая стартовала в Сумской обалсти 21 марта в Международный день леса, подвела итоги....