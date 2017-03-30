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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29119

Сумчанин перехитрил интернет-мошенника

На днях на линию «102» поступило сообщение о том, что неизвестный пытается совершить мошеннические действия.

Заявитель на одном из интернет-сайтов продавал свой телевизор, предварительно выставив информацию о его технических характеристиках и стоимости. Через некоторое время на его мобильный телефон позвонил покупатель, который сообщил, что приобретет товар.

После этого, на телефон поступило обычное сообщение о зачислении средств на банковскую карточку. Мужчина решил проверить счет и очень удивился, когда обнаружил отсутствие переведенных средств на карте.

Впоследствии, после перечисления средств на номер заявителя снова позвонил покупатель и сообщил, что за приобретенным товаром направит такси, а сам будет ждать его по адресу, который указал таксисту.

Мужчина передал таксисту только коробок от телевизора и сразу вызвал экипаж патрульных, которым рассказал ситуацию и направление, в котором поехал таксист.

На проспекте Михаила Лушпы на приобретенный телевизор уже ждал покупатель. Увидев служебный автомобиль, мошенник понял, что его «хитрый план» не удался.

Патрульные выяснили, что данный гражданин ранее уже имел проблемы с законом и не первый раз занимается мошенническими действиями. На место патрульные вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Право Мошенничество

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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