Сумы рискуют переплатить пару миллионов на закупке автобусов Уже 18 апреля в 10 утра состоится раскрытие двух тендеров по закупке КП «Электроавтотранс» 4 больших и 2 маленьких автобусов, однако по данным торгам Сумы рискуют переплатить значительные суммы из бюджета.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал транспортный эксперт Александр Мироненко.

«Все дело в оценочной стоимости автобусов и возможном отсутствии реальной конкуренции в процессе закупок. Цена большого автобуса в тендере заложена из расчета 3,961 млн. грн. за единицу (15,843 млн. грн за 4 единицы), в то время как цена в системе Prozorro, которую город готов заплатить за маленький автобус составляет 1,980 млн. грн. (3,961 млн. грн. за 2 единицы).

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-03-17-001742-b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-03-17-001395-b

В то же время в Ивано-Франковске объявлен тендер на закупку 4 больших 100% низкопольных автобусов, требования к которым практически полностью идентичны требованиям, которые предъявляются к таким машинам в Сумах. Однако оценочная цена таких автобусов составляет 3,3 млн. грн. за единицу, т.е. 4 автобуса Ивано-Франковск готов купить за 13,2 млн. грн., в то время как Сумы – за 15,843 млн. грн.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-24-000473-b

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-13-000184-a

Помимо этого, цена маленьких автобусов Ataman A092H6 (по характеристикам только эти автобусы смогут участвовать в тендере), указанная на общедоступных ресурсах в сети интернет, составляет $66 тыс., что эквивалентно 1,772 млн. грн.

http://avtograd.pulscen.com.ua/goods/57589177-ataman_a092h6

http://www.gruzovikpress.ru/…/7949-chaz-ataman-a092n6-atam…/

Пример других городов показывает, что при ограниченной конкуренции производители не спешат снижать цены, в результате те города, которые указали завышенные ожидаемые цены на продукцию, получают максимальную цену.

К примеру, в конце 2016 года Хмельницкий и Полтава практически одновременно получили одинаковые модели троллейбусов Богдан Т70117. Однако если Хмельницкий заплатил за троллейбусы по 4,58 млн.. за единицу (ожидаемая цена составляла 4,6 млн. грн. за единицу), то Полтава получила технику в похожей комплектации по 4,9 млн. грн. за единицу (ожидаемая цена 4,94 млн. грн. за единицу).

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-09-23-000820-c

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-08-02-000109-a/

В сложившейся ситуации со стороны городских властей и КП «Электроавтотранс» было бы логичным уменьшить ожидаемую стоимость автобусов, чтобы не допустить переплат на данных закупках. В идеале же, учитывая, что город уже закупил 8 автобусов малого класса в 2016 году, можно было направить все деньги на закупку больших автобусов. Таким образом, без увеличения объема финансирования, но уменьшения ожидаемой цены большого автобуса по примеру Ивано-Франковска до 3,3 млн. грн. можно было бы закупить 6 больших автобусов вместо 4 больших и 2 маленьких. Это бы позволило, как минимум, усилить парк коммунального предприятия современной 100% низкопольной техникой на существующих маршрутах и сделало бы передвижения сумчан, особенно в час-пик, более комфортными», - написал эксперт.