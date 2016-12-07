За год песок для «Сумыхимпрома» подорожал на 22% в валюте ПАО «Сумыхимпром» 12 апреля по результатам тендера заказало ООО «Титан Украины» тригидрат оксида алюминия по 34,30 млн грн.

Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на систему «Прозорро».

В этом году поставят 2 тыс. тонн песка тригидрата оксида алюминия влажного по 17148 грн./т ($ 638 по курсу) в пересчете на 100% Al2O3. Договор предусматривает оплату в течение полугода после поставки.

В феврале 2016 года предприятие купило это вещество по 13493 грн., что тогда равнялось $ 495. Поэтому в долларовом эквиваленте за год цена выросла на 22%.

Сейчас в открытых источниках химикат можно найти в продаже без учета доставки по оптовой цене 15 тыс. грн. (неизвестно, с НДС или без).

Фирма «Титан Украины» ранее была записана на Николая Николаевича Михайлова. Лицо с таким ФИО известно, как помощник народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Нечаева, который был председателем правления ЗАО «Крымский Титан» Дмитрия Фирташа. Сейчас «Титан Украины» оформлены на кипрскую компанию «Фебри Трейдинг Лимитед», а директором является Петр Дышловой.

Всего с 2010 года победитель вместе со своим Запорожским филиалом выиграл тендеров на 2,58 млрд грн.

Единственным конкурентом было днепровское ООО «Предприятие материально-технического обеспечения« Инженерный центр «Реагент» Андрея и Ларисы Зинуховых, Романа Токмачева, Евгения Половникова и Инны Цуненко. Они также владели ООО «ТД Реагент», которое в 2010-2012 годах выиграло тендеров на 69,31 млн грн. Сейчас эту фирму зарегистрировано в Мукачево на крымчанина Аркадия Щупляка.

Кроме того, Половников и Зинухова были владельцами ныне ликвидированного ООО «Борпродукт».

Сам «ИЦ «Реагент» с 2010 года получил господряды на 95,27 млн грн.