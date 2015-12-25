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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5018

В новом году на Сумщине стало 8,5 тысяч новых безработных

О состоянии рынка труда Сумской области в январе-марте 2017 года сообщает Главное управление статистики в Сумской области.

В течение января-марта 2017 года в центрах занятости области статус безработного получили 8,5 тыс. человек.

За этот период при содействии государственной службы занятости трудоустроено 4,1 тыс. человек, или каждый шестой из числа состоящих на учете с начала года, из них в марте - 2,4 тыс. человек. Больше всего трудоустроенных в г. Сумы - 620 человек, Шосткинском и Конотопа районах – 446 и 359 человек соответственно.

На конец марта 2017 г. на учете оставалось 15,2 тыс. безработных, что на 1,4 тыс. человек меньше, чем в прошлом году. При этом в базе вакансий насчитывалось более двух тысяч свободных рабочих мест. Каждая третья вакансия предусматривалась для рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования и машин, каждая шестая - для работников сферы торговли и услуг, каждая восьмая - для простых профессий или для квалифицированных рабочих с инструментом.

Средний размер пособия по безработице в марте 2017 г. составил 1914 грн против 1488 грн в марте 2016 г.

Общество Безработица

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