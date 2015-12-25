В Сумах насчитали 2,5 тысячи безработных

С начала года при поддержке службы занятости трудоустроено 620 человек, или каждый шестой из числа состоящих на учете в этом периоде.
На конец марта 2017 года на учете оставалось 2466 безработных, что на 487 человек меньше, чем в прошлом году. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 859 свободных рабочих мест. Каждая четвертая вакансия предусматривалась для рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования и машин, каждая шестая - для квалифицированных рабочих с инструментом, каждая восьмая - для работников сферы торговли и услуг, каждая десятая - для профессионалов.
Средний размер пособия по безработице в марте 2017 года составил 2262 грн против 1758 грн в марте 2016 года.
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