В Сумах отключили воду на Мазепы

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Гетмана Мазепы, 2 сегодня, 14 апреля, в 11:15 прекращено холодное водоснабжение домов по ул. Гетмана Мазепы от № 1 до № 37, а также домов в пер. Новоселицком. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
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КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
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