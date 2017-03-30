В Сумах отключили воду на Мазепы КП «Горводоканал» сообщает об отключениях воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Гетмана Мазепы, 2 сегодня, 14 апреля, в 11:15 прекращено холодное водоснабжение домов по ул. Гетмана Мазепы от № 1 до № 37, а также домов в пер. Новоселицком. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.