Спасатели освободили раненого голубя, который зацепился за провод электроопоры 13 апреля в 19:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение от случайного прохожего о том, что на ул. Набережная реки Стрелки в г. Сумы за провод линии электропередач зацепился запутанный в сетку голубь.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили выдвижную лестницу к электроопоре и вручную освободили птицу, которая висела недалеко от столба. Осмотрев пернатого, было установлено, что он сломал лапку и вообще истощен. Сотрудники Службы спасения забрали голубя в свою часть, где обработали его рану и оставили на ночлег. Поскольку утром птица не могла самостоятельно передвигаться, командир отделения 1-й государственной пожарно-спасательной части Виктор Якименко забрал пострадавшего к себе домой для дальнейшего ухода и лечения.