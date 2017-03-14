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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Спасатели освободили раненого голубя, который зацепился за провод электроопоры

13 апреля в 19:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение от случайного прохожего о том, что на ул. Набережная реки Стрелки в г. Сумы за провод линии электропередач зацепился запутанный в сетку голубь.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили выдвижную лестницу к электроопоре и вручную освободили птицу, которая висела недалеко от столба. Осмотрев пернатого, было установлено, что он сломал лапку и вообще истощен. Сотрудники Службы спасения забрали голубя в свою часть, где обработали его рану и оставили на ночлег. Поскольку утром птица не могла самостоятельно передвигаться, командир отделения 1-й государственной пожарно-спасательной части Виктор Якименко забрал пострадавшего к себе домой для дальнейшего ухода и лечения.

Общество Спасатели

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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