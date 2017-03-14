Спасатели освободили раненого голубя, который зацепился за провод электроопоры

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв по указанному адресу, спасатели установили выдвижную лестницу к электроопоре и вручную освободили птицу, которая висела недалеко от столба. Осмотрев пернатого, было установлено, что он сломал лапку и вообще истощен. Сотрудники Службы спасения забрали голубя в свою часть, где обработали его рану и оставили на ночлег. Поскольку утром птица не могла самостоятельно передвигаться, командир отделения 1-й государственной пожарно-спасательной части Виктор Якименко забрал пострадавшего к себе домой для дальнейшего ухода и лечения.
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