Конотопчанку, которая заказала убийство своего мужа, отпустили под домашний арест

14 апреля следственным судьей рассмотрено ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей гражданки Г., которая подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п.11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на заказное убийство) - в удовлетворении ходатайства отказано, сообщает пресс-служба Заречного райсуда г. Сумы.
Зато подозреваемой Г. применена мера пресечения в виде домашнего ареста круглосуточно с ношением электронных средств контроля поведения.
Также на подозреваемую положены следующие обязанности:
• прибывать в рамках уголовного производства по каждому требованию к следователю, прокурору, суду;
• не выезжать из города без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи, суда;
• безотлагательно уведомлять следователя, прокурора, следственного судью, суд об изменении своего места жительства и регистрации;
• сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Принимая решение по ходатайству о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, следственный судья учел сведения о личности подозреваемой, которая имеет постоянное место жительства, ранее не судима, имеет на иждивении двух малолетних детей, отсутствие негативных характеристик.
Поэтому, выслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы, добавленные к ходатайству, следственный судья пришел к выводам об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства следователя и возможность применения меры пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации и постоянного проживания подозреваемой.
Срок действия постановления установлено до 24:00 11 мая 2017 года.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней.
Информационно: гражданка Г., с целью намерение лишить жизни своего мужа, в период с 6 по 11 апреля 2017 года договорилась с гражданином Л. о совершении убийства ее мужа на заказ за материальное вознаграждение в сумме 2000 гривен.
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