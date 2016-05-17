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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36145

Конотопчанку, которая заказала убийство своего мужа, отпустили под домашний арест

Хотя следователь и просил о взятии под стражу подозреваемой на время ведения следствия, судья все же избрал более мягкую меру пресечения.

14 апреля следственным судьей рассмотрено ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей гражданки Г., которая подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п.11 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на заказное убийство) - в удовлетворении ходатайства отказано, сообщает пресс-служба Заречного райсуда г. Сумы.

Зато подозреваемой Г. применена мера пресечения в виде домашнего ареста круглосуточно с ношением электронных средств контроля поведения.

Также на подозреваемую положены следующие обязанности:

• прибывать в рамках уголовного производства по каждому требованию к следователю, прокурору, суду;

• не выезжать из города без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи, суда;

• безотлагательно уведомлять следователя, прокурора, следственного судью, суд об изменении своего места жительства и регистрации;

• сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Принимая решение по ходатайству о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, следственный судья учел сведения о личности подозреваемой, которая имеет постоянное место жительства, ранее не судима, имеет на иждивении двух малолетних детей, отсутствие негативных характеристик.

Поэтому, выслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы, добавленные к ходатайству, следственный судья пришел к выводам об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства следователя и возможность применения меры пресечения в виде домашнего ареста по месту регистрации и постоянного проживания подозреваемой.

Срок действия постановления установлено до 24:00 11 мая 2017 года.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней.

Информационно: гражданка Г., с целью намерение лишить жизни своего мужа, в период с 6 по 11 апреля 2017 года договорилась с гражданином Л. о совершении убийства ее мужа на заказ за материальное вознаграждение в сумме 2000 гривен.

Право Домашний арест

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