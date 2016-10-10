Полицейские Шостки задержали кладбищенского вандала Правоохранители на «горячем» задержали ранее судимого 70-летнего мужчину, укравшего из захоронения на городском кладбище металлические столбики ограждения.

Во время проверки по месту жительства ранее судимого 70-летнего жителя Шостки, который стоит в полиции под административным надзором и имеет запрет суда покидать жилье в ночное время, сотрудники полиции в составе группы «быстрого реагирования» увидели последнего неподалеку его дома. Мужчина, возвращаясь домой, катил тележку с металлическими столбиками. На вопрос правоохранителей о происхождении «клади», пенсионер признался, что похитил их с могилы на кладбище. Посему, гражданина вместе с вещдоками доставили в Шосткинский отдел полиции.

«Задержанный сознался нашим сотрудникам, что далеко не впервые ночью посещает кладбище, дабы похитить металлические ограждения и столбики, - комментирует временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции Валерий Строкач. - Все украденное он сдавал на металлоприёмный пункт, а на полученные деньги покупал себе продукты».

Сам же подозреваемый оправдывается тем, что ему не хватает пенсии на жизнь.

Сейчас правоохранители проверяют мужчину на причастность к совершению других подобных преступлений. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Санкция статьи предусматривает от четырех до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на срок от четырех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.