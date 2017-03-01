Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:42135

В полицию Краснополья сдали найденные в лесу патроны

За прошедшие сутки 53-летний житель райцентра добровольно передал в полицейский участок два десятка боевых патронов, найденных им накануне в местном лесу.

В дежурную часть Краснопольского отделения полиции обратился с заявлением о добровольной выдаче боевых патронов 53-летний местный житель. Мужчина передал правоохранителям три патрона калибра 7,62 мм и 17 - калибра 5,45 мм, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Как он объясняет, патроны нашел случайно, прогуливаясь местным леском. Боеприпасы лежали просто разбросаные по полянке. Не будучи уверенным, что сможет снова отыскать место находки, мужчина решил самостоятельно собрать патроны и передать в полицию.
«Полицейские изъяли патроны и направили на экспертизу в НИЭКЦ. А по данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами», - говорит Алексей Бондарь, в.и.о. начальника Краснопольского отделения полиции. - Что касается человека, который добровольно сдал эти боеприпасы, согласно ч.3 ст. 263 УК Украины, он будет освобожден от уголовной ответственности. А от себя лично и своих коллег хочу поблагодарить его за этот поступок, который позволил предотвратить возможный несчастный случай, попади эти патроны в случайные руки, в первую очередь детей».

Право Патроны

По тематике

Сегодня 09:35

В Бурыни в полицию сдали пакет с патронами

На берегу реки 31-летний житель райцентра нашел пакет с 13 боевыми патронами и добровольно сдал их в полицию....

07.04.2017 10:51

Житель Кролевца добровольно сдал нелегальные боеприпасы

Более полусотни малокалиберных патронов сдал в полицию 40-летний местный житель....

Из-за найденных в лесу патронов ахтырчанин может сесть в тюрьму
22.03.2017 13:30

Из-за найденных в лесу патронов ахтырчанин может сесть в тюрьму

В ходе санкционированного обыска домовладения 33-летнего ахтырчанина полицейские обнаружили и изъяли 9 разнокалиберных патронов....

02.03.2017 08:42

На Сумщине бомжиха сдала полиции патроны

В Тростянецком районе к местному участковому офицеру полиции обратилась 56-летняя бездомная, которая передала полицейскому 11 патронов калибра 7,62 мм. По...

01.03.2017 16:00

На Сумщине возле железнодорожного переезда валялись боевые патроны

В дежурную часть Лебединского отделения полиции поступило сообщение от дежурного по железнодорожному вокзалу. Служащий рассказал, что к нему обратился неизвестный...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.