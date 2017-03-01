В полицию Краснополья сдали найденные в лесу патроны За прошедшие сутки 53-летний житель райцентра добровольно передал в полицейский участок два десятка боевых патронов, найденных им накануне в местном лесу.

В дежурную часть Краснопольского отделения полиции обратился с заявлением о добровольной выдаче боевых патронов 53-летний местный житель. Мужчина передал правоохранителям три патрона калибра 7,62 мм и 17 - калибра 5,45 мм, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Как он объясняет, патроны нашел случайно, прогуливаясь местным леском. Боеприпасы лежали просто разбросаные по полянке. Не будучи уверенным, что сможет снова отыскать место находки, мужчина решил самостоятельно собрать патроны и передать в полицию.

«Полицейские изъяли патроны и направили на экспертизу в НИЭКЦ. А по данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами», - говорит Алексей Бондарь, в.и.о. начальника Краснопольского отделения полиции. - Что касается человека, который добровольно сдал эти боеприпасы, согласно ч.3 ст. 263 УК Украины, он будет освобожден от уголовной ответственности. А от себя лично и своих коллег хочу поблагодарить его за этот поступок, который позволил предотвратить возможный несчастный случай, попади эти патроны в случайные руки, в первую очередь детей».