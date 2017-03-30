На Сумщине мошенники поживились на 13 тысяч За минувшие сутки на Сумщине полиция зарегистрировала два мошенничества.

В полицию обратился 46-летний житель Глухова, и сообщил, что стал жертвой мошенничества. Выяснилось, что днем ранее на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который, представившись работником службы безопасности одного из государственных банков Украины, сообщил, что скоро заканчивается срок действия банковской карты глуховчанина. Доверчивый мужчина рассказал по телефону неизвестному «банкиру» всю конфиденциальную информацию и даже назвал секретный код. Когда же на следующий день решил проверить, продлен ли срок действия карты, обнаружил, что с нее исчезли 5050 гривен денег.

Попал в мошенническую ловушку и 27-летний житель Липоводолинского района, когда решил приобрести через Интернет партию кофе. Любитель «благородного напитка» перечислил на указанный счет 8280 гривен, но ожидаемой поставки так и не дождался.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала следствие, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.