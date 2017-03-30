Сумчанка «кинула» жительницу Запорожья Сумская полиция установила личность 20-летней сумчанки, которая, дабы улучшить свое финансовое положение, через известный интернет-ресурс по продаже новых и подержанных вещей, пообещала прислать жительнице города Запорожье заказанный и оплаченный ею товар.

44-летняя женщина еще два месяца назад перечислила деньги на банковскую карту «продавщицы», но обещанный товар так и не получила. Теперь злоумышленницы грозит уголовное наказание за мошенничество в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.