Сумчанка «кинула» жительницу Запорожья

44-летняя женщина еще два месяца назад перечислила деньги на банковскую карту «продавщицы», но обещанный товар так и не получила. Теперь злоумышленницы грозит уголовное наказание за мошенничество в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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