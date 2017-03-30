В Сумах псевдогазовщицы обокрали пенсионерку

Патрульные, которые сразу же прибыли на вызов на улицу Люблинская, узнали, что 11 апреля, около 17 часов, к 79-летней заявительнице пришли две ранее неизвестные ей женщины и представились работниками газовой службы. Они попросили впустить их в квартиру, чтобы ознакомиться с показаниями счетчика и предложить услуги по улучшению подачи газа. Псевдоработницы длительное время смотрели на счетчик и отвлекали бабушку. Впоследствии, уже после визита незнакомок, заявительница обнаружила пропажу денежных средств и ювелирных украшений.
На место прибыла следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Патрульная полиция предостерегает граждан быть более осмотрительными и не доверять посторонним лицам, которые хотят попасть в ваш домовладения, сообщает пресс-служба ведомства.
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