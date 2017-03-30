В Сумах псевдогазовщицы обокрали пенсионерку 12 апреля, на линию «102» обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.

Патрульные, которые сразу же прибыли на вызов на улицу Люблинская, узнали, что 11 апреля, около 17 часов, к 79-летней заявительнице пришли две ранее неизвестные ей женщины и представились работниками газовой службы. Они попросили впустить их в квартиру, чтобы ознакомиться с показаниями счетчика и предложить услуги по улучшению подачи газа. Псевдоработницы длительное время смотрели на счетчик и отвлекали бабушку. Впоследствии, уже после визита незнакомок, заявительница обнаружила пропажу денежных средств и ювелирных украшений.

На место прибыла следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Патрульная полиция предостерегает граждан быть более осмотрительными и не доверять посторонним лицам, которые хотят попасть в ваш домовладения, сообщает пресс-служба ведомства.