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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:42174

Сумы стали 13-ми по прозрачности в Украине

Самыми прозрачными стали Кропивницкий, Киев и Ивано-Франковск.

Таковы результаты пилотного анализа прозрачности и открытости городов, который провели Transparency International Украина совместно с Институтом политического образования. Эксперты исследовали 25 областных центров, а также Мариуполь, Северодонецк и Белую Церковь. По уровню прозрачности Кропивницкий получил 54,9 баллов из 100, Киев - 54,45, а Ивано-Франковск - 54,3. В пятерку лидеров также вошли Николаев и Львов с 50,1 и 48,1 баллами соответственно.

Сумы получили от экспертов 35,2 балла – это 13-ое место из 25 – то есть середина.

Эксперты исследовали города за 91 показателем, характеризующим 13 сфер и отраслей. В частности, учитывалась информация о работе органов местной власти, доступ и участие, закупки, данные о жилищной политике, бюджетирование и контракты, гранты, выделение финансов, социальные услуги, кадровые вопросы, профессиональная этика и конфликты интересов, сведения о землепользовании и строительную политику, коммунальные предприятия, коммунальное имущество, а также образование.

Сумы вошли в топ-5 по худшим показателям по информации о работе органов местной власти – пятое  снизу. Сумы также среди тех, у кого нулевой показатель по жилищной политике, образованию и коммунальным предприятиям, так как горсовет просто не предоставил такую информацию.

Зато Сумы попали в топ-5 сверху по бюджетированию и контрактам, грантам и выделению финансов,

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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