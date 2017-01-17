Сумы стали 13-ми по прозрачности в Украине Самыми прозрачными стали Кропивницкий, Киев и Ивано-Франковск.

Таковы результаты пилотного анализа прозрачности и открытости городов, который провели Transparency International Украина совместно с Институтом политического образования. Эксперты исследовали 25 областных центров, а также Мариуполь, Северодонецк и Белую Церковь. По уровню прозрачности Кропивницкий получил 54,9 баллов из 100, Киев - 54,45, а Ивано-Франковск - 54,3. В пятерку лидеров также вошли Николаев и Львов с 50,1 и 48,1 баллами соответственно.

Сумы получили от экспертов 35,2 балла – это 13-ое место из 25 – то есть середина.

Эксперты исследовали города за 91 показателем, характеризующим 13 сфер и отраслей. В частности, учитывалась информация о работе органов местной власти, доступ и участие, закупки, данные о жилищной политике, бюджетирование и контракты, гранты, выделение финансов, социальные услуги, кадровые вопросы, профессиональная этика и конфликты интересов, сведения о землепользовании и строительную политику, коммунальные предприятия, коммунальное имущество, а также образование.

Сумы вошли в топ-5 по худшим показателям по информации о работе органов местной власти – пятое снизу. Сумы также среди тех, у кого нулевой показатель по жилищной политике, образованию и коммунальным предприятиям, так как горсовет просто не предоставил такую информацию.

Зато Сумы попали в топ-5 сверху по бюджетированию и контрактам, грантам и выделению финансов,