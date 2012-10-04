Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59109

Сумчане считают, что Украина движется не туда

По результатам Всеукраинского муниципальное опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» совместно с Центром анализа и социологических исследований МРИ и при финансовой поддержке Правительства Канады, только 9% сумчан считают, что Украина движется в правильном направлении.

82% сумчан считают наоборот, еще 9% затруднились ответить на вопрос «Как Вы считаете, в целом, дела в Украине идут в правильном или неправильном направлении?» По сравнению с прошлым годом показатель правильности упал на 1 %, за два года – на 16%.

Самый большой процент правильности украинского пути – в Виннице – 29%, дальше – Львов (23%), Запорожье (18%), Луцк (17%)…

Данные были собраны в 24 городах Украины (Киев и все областные центры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) 20 января - 12 февраля 2017 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов. Общая выборка составила 19200 интервью постоянных жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборка является репрезентативной для населения городов по возрасту и полу. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5 процента.

Общество Опрос

По тематике

13.07.2016 16:29

Опубликованы результаты соцопроса среди сумчан о качестве жизни в Сумах

Эксперты из Люблина провели онлайн-опрос среди сумчан о качестве жизни в городе....

Лучшим спортсменом августа стал «снежный барс»
09.09.2015 10:59

Лучшим спортсменом августа стал «снежный барс»

По итогам голосования на популярном спортивном сайте Сумщины «Спортклуб», который проводит ежемесячные опросы среди читателей, в августе лучшим признали альпиниста...

28.10.2013 10:10

Две трети сумчан поддерживают ассоциацию с Евросоюзом

Такие цифры были получены в исследовании, проведенном Центром исследования региональной политики.... 31

08.02.2013 10:30

Каждый десятый сумской подросток начинает сексуальную жизнь до 14-ти лет, а каждый шестой имеет 5 и больше половых партнеров

Таковы данные опроса среди старшеклассников и студентов, который провела в течение ноября 2012 года «Клиника, дружественная к молодежи» Сумской городской... 14

04.10.2012 11:02

В сумчанах вдруг проснулся оптимизм

К неожиданным результатам пришли специалисты «Лаборатории маркетинговых решений», завершившие этап полевых работ синдикативного исследования «Кто он, сумчанин?»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.