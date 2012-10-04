Сумчане считают, что Украина движется не туда По результатам Всеукраинского муниципальное опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» совместно с Центром анализа и социологических исследований МРИ и при финансовой поддержке Правительства Канады, только 9% сумчан считают, что Украина движется в правильном направлении.

82% сумчан считают наоборот, еще 9% затруднились ответить на вопрос «Как Вы считаете, в целом, дела в Украине идут в правильном или неправильном направлении?» По сравнению с прошлым годом показатель правильности упал на 1 %, за два года – на 16%.

Самый большой процент правильности украинского пути – в Виннице – 29%, дальше – Львов (23%), Запорожье (18%), Луцк (17%)…

Данные были собраны в 24 городах Украины (Киев и все областные центры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) 20 января - 12 февраля 2017 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов. Общая выборка составила 19200 интервью постоянных жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборка является репрезентативной для населения городов по возрасту и полу. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5 процента.