Сумчане считают, что Украина движется не туда

82% сумчан считают наоборот, еще 9% затруднились ответить на вопрос «Как Вы считаете, в целом, дела в Украине идут в правильном или неправильном направлении?» По сравнению с прошлым годом показатель правильности упал на 1 %, за два года – на 16%.
Самый большой процент правильности украинского пути – в Виннице – 29%, дальше – Львов (23%), Запорожье (18%), Луцк (17%)…
Данные были собраны в 24 городах Украины (Киев и все областные центры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) 20 января - 12 февраля 2017 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов. Общая выборка составила 19200 интервью постоянных жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборка является репрезентативной для населения городов по возрасту и полу. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5 процента.
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