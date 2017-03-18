Только седьмая часть горожан считает, что Сумы движутся в правильном направлении По результатам Всеукраинского муниципального опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» совместно с Центром анализа и социологических исследований МРИ и при финансовой поддержке Правительства Канады, только 14% сумчан считают, что дела в городе идут в правильном направлении.

67 % сумчан считают наоборот, еще 19% затруднились ответить на вопрос «Как Вы считаете, в целом, дела в Вашем городе идут в правильном или неправильном направлении?» По сравнению с прошлым годом показатель правильности упал на 2 %, за два года – на 8%.

Самый большой процент правильности городского пути – в Ивано-Франковске – 61%, дальше – Винница (54%), Луцке (50%)… Хуже, чем сумчане думают о развитии своих городов жители Северодонецка (10%) и Херсона (9%).

Данные были собраны в 24 городах Украины (Киев и все областные центры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) 20 января - 12 февраля 2017 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов. Общая выборка составила 19200 интервью постоянных жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборка является репрезентативной для населения городов по возрасту и полу. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5 процента.