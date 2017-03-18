Только седьмая часть горожан считает, что Сумы движутся в правильном направлении

67 % сумчан считают наоборот, еще 19% затруднились ответить на вопрос «Как Вы считаете, в целом, дела в Вашем городе идут в правильном или неправильном направлении?» По сравнению с прошлым годом показатель правильности упал на 2 %, за два года – на 8%.
Самый большой процент правильности городского пути – в Ивано-Франковске – 61%, дальше – Винница (54%), Луцке (50%)… Хуже, чем сумчане думают о развитии своих городов жители Северодонецка (10%) и Херсона (9%).
Данные были собраны в 24 городах Украины (Киев и все областные центры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) 20 января - 12 февраля 2017 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов. Общая выборка составила 19200 интервью постоянных жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборка является репрезентативной для населения городов по возрасту и полу. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5 процента.
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И НИКАКИХ ШАГОВ....ПРАВИЛЬНЫХ ШАГОВ...
ПРОДАТЬ ЗЕМЛИ,НАСТРОИТЬ КУЧУ КОММЕРЧ.ОБЪЕКТОВ..
ДОРОГ И ПАРКОВ И ЗОН ОТДЫХА-НЕТ,МУСОР ВОКРУГ,НОВАЯ ПОЛИЦИЯ
"ВОЕТ" КРУГЛОСУТОЧНО,И ЛОВИТ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ,И ТОЛЬКО....
ВСЕ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО....
УБОГАЯ РОСКОШЬ НАРЯДА!