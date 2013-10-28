93% сумчан считают, что состояние экономики Украины за год ухудшилось По результатам Всеукраинского муниципального опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» совместно с Центром анализа и социологических исследований МРИ и при финансовой поддержке Правительства Канады, 93% сумчан считают, что экономическое состояние Украины ухудшилось.

При этом 6% сумчан считают, что состояние экономики Украины за год осталось на прежнем уровне, 22% - что несколько ухудшилось и 69% - значительно ухудшилось. Еще 4% затруднились ответить на вопрос: «Как изменилось за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине?»

Данные были собраны в 24 городах Украины (Киев и все областные центры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) 20 января - 12 февраля 2017 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов. Общая выборка составила 19200 интервью постоянных жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборка является репрезентативной для населения городов по возрасту и полу. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5 процента.