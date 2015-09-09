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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:452751

Сумчане – самые пессимистично настроенные в прогнозах развития Украины

По результатам Всеукраинского муниципального опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» совместно с Центром анализа и социологических исследований МРИ и при финансовой поддержке Правительства Канады, всего 1% сумчан считает, что экономическое состояние Украины в течение года несколько улучшится.

При этом 12% сумчан считают, что экономика Украины останется на прежнем уровне, 22% - что несколько ухудшится и 44% - значительно ухудшится. Еще 21% затруднились ответить на вопрос: «Как По Вашему мнению, как изменится экономическое положение в Украине в ближайшие 12 месяцев?»

Оптимистичнее всего настроены в Виннице  - 17 % (2+15%), Кропивницком – 16 % (1+15 %), Луцке – 15 % (3+12%) и Львове – 15 (0+15%). Больших пессимистов, чем сумчане, социологи не нашли.

Данные были собраны в 24 городах Украины (Киев и все областные центры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) 20 января - 12 февраля 2017 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов. Общая выборка составила 19200 интервью постоянных жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборка является репрезентативной для населения городов по возрасту и полу. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5 процента.

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Общество Опрос

Комментарии

Скориков Спиридон
ГостьVel
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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