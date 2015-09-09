Сумчане – самые пессимистично настроенные в прогнозах развития Украины По результатам Всеукраинского муниципального опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» совместно с Центром анализа и социологических исследований МРИ и при финансовой поддержке Правительства Канады, всего 1% сумчан считает, что экономическое состояние Украины в течение года несколько улучшится.

При этом 12% сумчан считают, что экономика Украины останется на прежнем уровне, 22% - что несколько ухудшится и 44% - значительно ухудшится. Еще 21% затруднились ответить на вопрос: «Как По Вашему мнению, как изменится экономическое положение в Украине в ближайшие 12 месяцев?»

Оптимистичнее всего настроены в Виннице - 17 % (2+15%), Кропивницком – 16 % (1+15 %), Луцке – 15 % (3+12%) и Львове – 15 (0+15%). Больших пессимистов, чем сумчане, социологи не нашли.

Данные были собраны в 24 городах Украины (Киев и все областные центры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) 20 января - 12 февраля 2017 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов. Общая выборка составила 19200 интервью постоянных жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборка является репрезентативной для населения городов по возрасту и полу. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5 процента.