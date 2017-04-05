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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:52488

Каждый шестой сумчанин за вступление в Таможенный союз

По результатам Всеукраинского муниципального опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» совместно с Центром анализа и социологических исследований МРИ и при финансовой поддержке Правительства Канады, 17% сумчан считает, Украине следует вступить в Таможенный союз с Россией, Казахстаном и Белоруссией.

При этом 52% сумчан считают, что нужно вступать в Европейский Союз. 10% ответили по другому, а 21% - затруднились ответить на вопрос: «Если бы Украина могла поступить только в один международный экономический союз, это следовало бы сделать с ...?» При этом настроения сумчан относительно ЕС падают с каждым годом – в 2015 году туда стремились 65%, в прошлом – 56%.

Больше всего поклонников ЕС в Тернополе – 86%, Ивано-Франковске – 83%, Львове – 80%, Луцке – 76%... Меньше всего – в Мариуполе и Северодонецке – по 21%. Дальше – Николаев – 29%, Харьков – 35% и Одесса – 39%.

Больше всего поклонников у ТС в Мариуполе – 42%, Одессе – 34%, Херсоне и Харькове – по 23%... Меньше всего – в Тернополе, Ивано-Франковске и Львове – по 1%.

Данные были собраны в 24 городах Украины (Киев и все областные центры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) 20 января - 12 февраля 2017 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов. Общая выборка составила 19200 интервью постоянных жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборка является репрезентативной для населения городов по возрасту и полу. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5 процента.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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