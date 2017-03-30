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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19262

14-летнняя россиянка нашлась на Сумщине

На Сумщине пограничники выявили девочку, которая попросила помощи, чтобы вернуться домой в соседнюю страну.

Сегодня на Сумщине пограничники отдела «Белополье» обнаружили несовершеннолетнего ребенка, который попросил помощи, чтобы вернуться домой в соседнюю страну.

Девочка пришла пешком в межгосударственный пункт пропуска «Шебекино». Она направлялась на выход из Украины и сразу рассказала сотрудникам Госпогранслужбы, что якобы является гражданкой России, однако у нее отсутствовали какие-либо документы, удостоверяющие личность.

В ходе опроса пограничники также выяснили, что маленькая «путешественница» является несовершеннолетней, поскольку она сообщила, что родилась в 2003 году. Сейчас проверяются и устанавливаются все другие обстоятельства.

Об обнаружении несовершеннолетнего ребенка пограничники сразу сообщили должностных лиц службы по делам детей Белопольской райгосадминистрации и Белопольского районного сектора УДМС. Кроме того, проинформировали сотрудников Белопольского отдела полиции.

В настоящее время девочку передали представителям службы по делам детей и миграционной службы для проведения дальнейших мероприятий, сообщает госпогранслужба.

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