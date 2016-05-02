Сумские школьники передали воинам АТО пасхальные корзины Сегодня, 14 апреля, из Сум в зону АТО отправится автомобиль с пасхальными подарками для военнослужащих от школьников города.

Первыми свои подарки для бойцов загрузили школьники и педагоги школы № 25. По словам заместителя городского головы Ольги Волошиной, к акции «Пасхальная корзина» присоединились все без исключения средние учебные заведения городов.

Дети написали письма воинам, в которых поздравляли защитников с Пасхой, высказывали свои искренние пожелания победы и быстрого возвращения домой, а также приносили паски.

Также к акции присоединились в школах № 3, 7, 9 и 10.