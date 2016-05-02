Сумские школьники передали воинам АТО пасхальные корзины

Первыми свои подарки для бойцов загрузили школьники и педагоги школы № 25. По словам заместителя городского головы Ольги Волошиной, к акции «Пасхальная корзина» присоединились все без исключения средние учебные заведения городов.
Дети написали письма воинам, в которых поздравляли защитников с Пасхой, высказывали свои искренние пожелания победы и быстрого возвращения домой, а также приносили паски.
Также к акции присоединились в школах № 3, 7, 9 и 10.
16 апреля отмечается главный праздник христианской веры – Светлое Воскресение Христово. Его очень любят и празднуют с особым размахом на...
Сегодня начинается последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресеньем. Эта неделя получила название Страстной. Она посвящена воспоминаниям последних дней земной жизни...
Bepбнoe вocкpeceньe выпaдaeт в 2017 году нa 9 апреля. Оно всегда отмечается ровно за неделю до праздника Светлой Пасхи....
Спасатели накануне Пасхи провели беседу с настоятелями храмов Конотопско-Глуховской епархии....
Пасхальные праздники в регионе прошли спокойно. Чтобы создать максимально безопасные условия для отдыха, досуга жителей и гостей области на Пасхальные...