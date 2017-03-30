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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:45197

Полиция Сумщины раскрыла семь краж за сутки

В большинстве из раскрытых краж правоохранителям удалось вернуть похищенное имущество владельцам.

Так, сумские полицейские «по горячим следам» задержали 33-летнего сумчанина, который тайком вынес из незапертого офисного помещения ноутбук. Дорогостоящую вещь правоохранители уже изъяли у злоумышленника и, после завершения соответствующих следственных действий, она будет возвращена владельцу.

На Глуховщине полицейским также довольно быстро удалось найти похищенное и установить личность похитителя, который ночью обокрал местную СТО. Злоумышленником оказался 33-летний глуховчанин, который, пользуясь темнотой, пробрался на территорию СТО и из припаркованного грузовика украл углошлифовальную машину, газовый резак, редуктор и два аккумулятора.

На краже велосипеда со двора соседней многоэтажки «погорел» 42-летний конотопчанин. Полицейские в тот же день вышли на след подозреваемого и вместе со злоумышленником нашли и похищенный двухколесник.

Липоводолинские стражи порядка нашли похищенные с территории подсобного хозяйства Сынивского дома-интерната металлические изделия. Как выяснили правоохранители, кражу совершил 31-летний житель этого же села, который планировал сбыть похищенное и потратить полученные средства на алкоголь.

Вернуть похищенный мобильный телефон его владельцу удалось роменским полисменам. Расследуя обстоятельства похищения сотового у 33-летней роменчанки, правоохранители установили, что к его краже причастен ее 31-летний знакомый, с которым они вместе употребляли спиртные напитки дома у потерпевшей несколько дней назад. Находясь в гостях, человек положил глаз на ее телефон и, когда женщина отвлеклась, украл его.

По всем этим фактам возбуждены уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Ведется досудебное расследование всех обстоятельств совершения данных преступлений и проверяются все задержанные к совершению аналогичных видов преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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