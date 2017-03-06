В Сумах городские власти «забили» на ночные маршрутки Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Общественный транспорт после 23:00».

Напомним, автор петиции Александр Пляхтур просил «продлить время езды общественного транспорта, так как после 23 часов возможности добраться домой (кроме такси, в наше время не каждому по карману) нет».

Петиция, набравшая 325 подписей сумчан, получила ожидаемую отписку:

«Сообщаем, что с целью обеспечения необходимого уровня безопасности перевозок пассажиров расчеты режима работы городских автобусов выполнен в соответствии с требованиями «Положения о рабочем времени и времени отдыха водителей колесных транспортных средств», утвержденных Приказом Министерства транспорта и связи Украины от 07.06.10 №340. На основании вышеупомянутого приказа, в соответствии с решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 06.09.2016 г. №473 «Об организации проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы», определено, что перевозчики обязаны обеспечивать обязательную работу транспортных средств с 6.00 до 22.00 в обычном режиме.

Учитывая необходимость удовлетворения интересов территориальной громады г. Сумы городскими властями согласованы графики работы автобусов для ЧП «Согор» (маршруты №5 «Роменская - Химгородок», №20 «Аэропорт - Ковпака»), ООО «АТП-1054» (маршрут №10 «Косовщина - Героев Крут»), ЧП «Запорожец А.В.» (маршрут №19 «Роменская - Ковпака») и ООО «Престиж Лайн» (маршрут №55 «Роменская - Героев Крут») до 23-00 часов; ЧП «Согор» (маршрут №12 «Тимирязевка - Тимирязевка»), ООО «Суміпастранс» (маршруты №18 «Веретеновка - Героев Крут» и №61 «Автовокзал - Химгородок») до 24-00.

Следует заметить, что решениями исполнительного комитета от 15.09.2015 года №№ 470 - 482 перевозчикам города установлена стоимость ночного тарифа 4,00 грн. с 22.00 до 6.00, в свободном режиме, согласованном с отделом логистики и связи Сумского городского совета. На сегодня за согласованием обратились ЧП «Согор» и ООО «Сумыпастранс».