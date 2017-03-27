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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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КП «Электроавтотранс» подписало договор на поставку 4 троллейбусов в Сумы

КП «Электроавтотранс» 14 апреля подписало договор на поставку четырех новых 100% низкопольных троллейбусов БКМ 321 с недавним победителем тендера в Сумах — ООО «СП «Яникс».

Согласно условиям договора, троллейбусы должны быть поставлены до 20 июня 2017 года и обойдутся городскому бюджету в 17,46 млн. грн., т.е. цена одной единицы техники составит 4,365 млн. грн. Условия оплаты предусматривают осуществление расчетов с поставщиком по факту поставки техники в Сумы, сообщает transport.sumy.ua со ссылкой на информацию системы Prozorro.

Первоначально ООО «СП «Яникс» заявил цену 17,96 млн. грн., однако в ходе аукциона был вынужден снизить ее по полмиллиона, чтобы стать победителем торгов.

Как рассказал представитель компании, для Сум белорусский завод Белкоммунмаш произведет модель БКМ 321, которая имеет обновленный дизайн. Последний раз Сумы покупали новые троллейбусы в 2015 году. Тогда город получил 12 новых 100% низкопольных троллейбусов Богдан Т70117.

Общество Троллейбусы

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