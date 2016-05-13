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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пройдет Ночь музеев

В мае традиционно состоится Ночь музеев - возможность приятно и бесплатно посетить специально подготовленные мероприятия и экспозиции для тех, кто не успевает, не хочет, не знает, или просто забывает сделать это днем.

«Ночь музеев» - международная акция, которая позволяет осмотреть музейные экспозиции ночью, обычно приурочена к Международному дню музеев. В эту ночь большинство музеев, галерей, театров открыто для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции - показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь молодежь.

Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году.

В этом году Ночь музеев в Сумах проводится 13 мая. На єнот раз участие принимают болем 20 локаций.

Официальное открытие - в 17:00 у Альтанки.

Досуг Ночь музеев

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Завтра пройдет «Ночь музеев»
13.05.2016 18:47

Завтра пройдет «Ночь музеев»

С вечера в ночь 14 мая в Сумах пройдет увлекательное досуговое мероприятие «Ночь музеев». Во время мероприятия посетители смогут бесплатно...

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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