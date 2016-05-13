В Сумах пройдет Ночь музеев В мае традиционно состоится Ночь музеев - возможность приятно и бесплатно посетить специально подготовленные мероприятия и экспозиции для тех, кто не успевает, не хочет, не знает, или просто забывает сделать это днем.

«Ночь музеев» - международная акция, которая позволяет осмотреть музейные экспозиции ночью, обычно приурочена к Международному дню музеев. В эту ночь большинство музеев, галерей, театров открыто для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции - показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь молодежь.

Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году.

В этом году Ночь музеев в Сумах проводится 13 мая. На єнот раз участие принимают болем 20 локаций.

Официальное открытие - в 17:00 у Альтанки.