В Сумах пройдет Ночь музеев

«Ночь музеев» - международная акция, которая позволяет осмотреть музейные экспозиции ночью, обычно приурочена к Международному дню музеев. В эту ночь большинство музеев, галерей, театров открыто для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции - показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь молодежь.
Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году.
В этом году Ночь музеев в Сумах проводится 13 мая. На єнот раз участие принимают болем 20 локаций.
Официальное открытие - в 17:00 у Альтанки.
С вечера в ночь 14 мая в Сумах пройдет увлекательное досуговое мероприятие «Ночь музеев». Во время мероприятия посетители смогут бесплатно...