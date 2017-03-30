«Сумы» и «Авангард» расписали нулевую ничью

В матче 25-го тура Первой лиги была зафиксирована ничья 0:0.
«Сумы» набрали 22 очка и остались на 16-м месте. «Авангард» с 35 пунктами идет на восьмой позиции.
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