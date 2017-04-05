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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14287

Ахтырский «Нефтяник» упустил победу

«Оболонь-Бровар» на последних минутах совершила камбэк против «Нефтяника».

14 апреля в Ахтырке в 25-м туре Первой лиги ахтырчане принимали киевскую «Оболонь-Бровар».

На 36-ой минуте Евгений Лозовой красиво обыграл оппонента в штрафной площади гостей и пробил. Вратарь смог среагировать на удар, но первым на добивании оказался Иван Сондей и ударом в одно касание отправил мяч в сетку ворот пивоваров – 1:0.

Гости могли не раз отыграться, а хозяева увеличить счет, но развязка наступила только в концовке. На 89-й минуте «пивовары» получили право на штрафной удар в районе центрального круга. Проневич выполнил подачу в район штрафной площади ахтырчан, а Шевчук, не глядя, переправил мяч головой ближе к воротам Данковича и, как оказалось, сбросил удачно – защитники оставили Продана одного, и Василий легко переиграл вратаря с близкого расстояния.

«Нефтяник» тут же мог восстановить статус-кво – Черний обыгрался в штрафной площади с кем-то из Пасичей и пробил метров с 10-ти, но мяч, рикошетом от защитника, ушел за пределы поля. Розыгрыш углового также был опасным, но защитники заблокировали удар Циколия.

И когда болельщики уже смирились с ничейным результатом, киевляне неожиданно вырвали победу, забив уже на 3-й добавленной к основному времени минуте. Продан подхватил мяч в центре поля и, воспользовавшись усталостью соперника, легко прошел через половину поля и пробил с линии штрафной площади в самый угол ворот Данковича. 1:2 – выездная и волевая победа «Оболони-Бровар».

«Нефтяник» после этого поражения опустился на шестое место с 39 очками. В следующем туре ахтырчанам предстоит непростой выезд в Мариуполь, к лидеру чемпионата. 

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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